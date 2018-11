Bolsonaro: existe a possibilidade de criar Ministério do Desenvolvimento Regional

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, não deu como certa a criação do Ministério de Desenvolvimento Regional, mas afirmou que “existe a possibilidade”. A pasta, que agregaria as competências que hoje estão no Ministério das Cidades e no Ministério de Integração Nacional, ainda passa por análise da equipe de transição, de acordo com o presidente eleito. Bolsonaro disse que a formatação de todos os ministérios deve ser definida até amanhã.

Anunciado hoje por Bolsonaro para assumir o Ministério de Infraestrutura, responsável pelo setor de transporte, Tarcísio de Freitas antecipou que a pasta do Desenvolvimento Regional será criada. Ele falou com jornalistas antes do presidente eleito. “O ministério de Desenvolvimento Regional fica com área que hoje é do Ministério das Cidades e Integração Nacional e o Ministério de Minas e Energia permanece com as competências que tem atualmente”, disse.