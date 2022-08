Bolsonaro excluiu China, Japão e Reino Unido da reunião sobre ‘fraude’ nas urnas

O Palácio do Planalto deixou de convocar para a reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores no mês passado países estratégicos do G20 e do Conselho de Segurança da ONU. Na reunião em julho, Bolsonaro usou uma apresentação de slides para repetir a tese nunca confirmada de que houve fraude nas urnas eletrônicas em 2014 e 2018. A lista completa dos participantes da reunião, obtida pelo Estadão com base na Lei de Acesso à Informação, confirma a falta de critério: não foram chamados sete dos 19 países do G20, o grupo das principais economias do mundo.

Também ficaram de fora dois dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, não foram chamados China e Reino Unido – França, Estados Unidos e Rússia compareceram. Como mostrou o Estadão, algumas das principais representações estrangeiras não foram sequer chamadas.

Na época, fontes diplomáticas disseram genericamente que o critério para a escolha dos países convidados foi “o bom senso”. No entanto, países relevantes e com relação próxima ao Brasil não foram chamados. Dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, não foram chamados China e Reino Unido – França, Estados Unidos e Rússia compareceram. Na época, a apresentação de Bolsonaro não foi considerada convincente pelos embaixadores que compareceram. A representação dos Estados Unidos, por exemplo, publicou uma nota dizendo que as eleições no Brasil são “modelo” para os demais países.

Ao todo, representantes de 72 países participaram do evento. Das nações do G20, que é o grupo das 19 maiores economias do mundo e mais a União Europeia, sete não compareceram: Argentina, Austrália, China, Coreia do Sul, Japão, México e Reino Unido. Ao todo, são 55 embaixadores e mais 14 encarregados de negócios (o diplomata responsável pela embaixada quando não há um embaixador presente).

Para o historiador Filipe Figueiredo, a lista é “difícil de decifrar” em seus critérios. “Em alguns momentos, a lista parece seguir uma clivagem ideológica. Dos nossos vizinhos da América do Sul, por exemplo, nós temos três exclusões: Bolívia, Argentina e Chile. São países muito presentes no discurso político do presidente Bolsonaro (por terem governantes de esquerda). Especialmente o Chile, com a eleição recente do presidente (Gabriel) Boric. Porém, ao mesmo tempo, a Venezuela e o Peru foram convidados, sendo que provavelmente são os dois países mais à esquerda do continente”, diz Figueiredo, que é colunista de política internacional e criador do podcast Xadrez Verbal.

“Também não dá para dizer que o critério foram as principais potências. Quando a gente olha para o G7, que é o grupo dos países de industrialização mais antiga, dois deles ficaram de fora: Japão e Reino Unido”, observa Figueiredo. “Então, é uma lista complicada de ser analisada, porque não segue nenhum critério objetivo. Não reuniu todas as potências, só algumas; nem todas as principais economias ou todos os nossos vizinhos. Também não estão todos os países dos BRICS. Por outro lado, há uma grande presença de nações que não são exatamente pesos pesados do cenário internacional”, diz ele.

A lista dos presentes foi obtida pelo Estadão por meio da Lei de Acesso à Informação. Além dos embaixadores, também estiveram presentes os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil); Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (Defesa); Carlos França (Relações Exteriores); Wagner Rosário (CGU); Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo); Célio Faria (Secretaria de Governo); Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bruno Bianco (Advocacia-Geral da União).

Na ocasião, Bolsonaro deu a entender que a reunião com embaixadores é uma “resposta” ao presidente do TSE, o ministro Edson Fachin. Dias antes, a Corte Eleitoral fez uma reunião com os representantes das embaixadas para mostrar como funcionam as urnas eletrônicas brasileiras. “Deixar bem claro uma coisa que o Fachin não levou em conta. Quem trata da política externa é o presidente da República, de acordo com a Constituição”, disse.

CONHEÇA A LISTA COMPLETA DOS EMBAIXADORES:

– Abdoulaye Idrissa Wagne, Embaixador da República Islâmica da Mauritânia

– Absulla Adnan Abdulaziz, Encarregado de Negócios da Embaixada do Reino do Bahrein

– Ahmed Hussain Dayo, Embaixador da República Islâmica do Paquistão

– Ahmed Ibrahim Abdulla Alabdulla, Embaixador do Estado do Catar

– Alexey Kazimirovitch Labetskiy, Embaixador da Federação da Rússia

– Aminata Sana Congo, Embaixadora da República de Burkina Faso

– Ana Beatriz, Encarregada de Negócios da Embaixador da União Europeia

– Anders Wolter, Encarregado de Negócios a. i. da Embaixada do Reino da Suécia

– Angeladebie Roshni Annie Ramkisoen, Embaixadora da República do Suriname

– Arturo Romeo Duarte Ortiz, Embaixador da República da Guatemala

– Bassam Bdulraziq Binahamad, Encarregado de Negócios da Embaixada do Reino da Arábia Saudita

– Bojidara Nikolova Sartchadjieva, Embaixadora da República da Bulgária

– Brigitte Collet, Embaixadora da República Francesa

– Carlos Alberto Velástegui Calero, Embaixador da República do Equador

– Charles Schmit, Chefe de Missão Adjunto da Embaixada do Grão-Ducado de Luxemburgo

– Daniel Zohar Zonshine, Embaixador do Estado de Israel

– Darío Alonso Montoya Mejía, Embaixador da República da Colômbia

– Diamouténé Alassane Zié, Embaixador da República da Côte D’Ivoire

– Douglas A. Koneff, Encarregado de Negócios a. i. da Embaixada dos Estados Unidos da América

– Edi Yusup, Embaixador da República da Indonésia

– Eleni Papagianni, Encarregado de Negócios da Embaixadora da República Helênica

– Faris Al-Adwan, Encarregado Negócios da Embaixada do Reino Hachemita da Jordânia

– Fernando García Casas, Embaixador da Espanha

– Florêncio Mariano da Conceição de Almeida, Embaixador da República de Angola

– Francesco Azzarello, Embaixador da República Italiana

– Gamiliel Sepúlveda João Munguambe, Embaixador da República de Moçambique

– Gerard Greene, Embaixador da República de Trinidad e Tobago

– Giambattista Diquattro, Núncio Apostólico da Santa Sé

– Guillermo Valles, Embaixador da República Oriental do Uruguai

– Hossein Gharib, Embaixador da República Islâmica do Irã

– Ibrahim Altourah, Encarregado de Negócios da Embaixada do Estado do Kuwait

– Ibrahim Mohamed Khalil Alzeben, Embaixador do Estado da Palestina

– Jacques Michel Moudoute-Bell, Embaixador da República Gabonesa

– Jakub Tadeus Skiba, Embaixador da República da Polônia

– Jennifer May, Embaixadora do Canadá

– John Aquilina, Embaixador da República de Malta

– Jorge Alberto Milla Reyes, Embaixador da República de Honduras

– José Pedro Máximo Chantre D'Oliveira, Embaixador da República de Cabo Verde

– Jouko Johannes Leinonen, Embaixador da República da Finlândia

– Juan Ángel Delgadillo, Embaixador da República do Paraguai

– Karim Hegazy, Ministro-Conselheiro, Encarregado de Negócios da Embaixada da República Árabe do Egito

– Lorena del Carmen Martinez, Embaixadora da República da Nicarágua

– Luís Filipe Melo e Faro Ramos, Embaixador da República Portuguesa

– M´Bala Alfredo Fernandes, Embaixador da República da Guiné Bissau

– Marc Bogdahn, Ministro, Encarregado de Negócios da Embaixada da República Federal da Alemanha

– María Teresa Belandria Expósito, Embaixadora da República Bolivariana da Venezuela

– Martin Agbor Mbeng, Embaixador da República do Cameroun

– Milan Zachar, Embaixador da República Eslovaca

– Muhammad Makarfi Ahmed, Embaixador da República Federal da Nigéria

– Murat Yavuz Ates, Embaixador da República da Turquia

– Nabil Adghoghi, Embaixador do Reino do Marrocos

– Nicolai Prytz, Embaixador do Reino da Dinamarca

– Norman Lizano Ortiz, Embaixador da República da Costa Rica

– Olímpio Maria Alves Gomes Miranda Branco, Embaixador da República Democrática de Timor-Leste

– Patrick Hermann, Embaixador do Reino da Bélgica

– Pietro Lazzeri, Embaixador da Confederação Suíça

– Rachel Coupaud, Embaixada da República do Haiti

– Rachid Bladehane, Embaixador da República Argelina Democrática e Popular

– Rafeya Bushenain, Encarregada Negócios da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos

– Ranko Vilovic, Embaixador da República da Croácia

– Remon Boef, Encarregado de Negócios da Embaixada do Reino dos Países Baixos

– Rómulo Fernando Acurio Traverso, Embaixador da República do Peru

– Seán Hoy, Embaixador da República da Irlanda

– Stefan Scholz, Embaixador da República da Áustria

– Stein Rosenberg, Encarregado de Negócios da Embaixada do Reino da Noruega

– Suresh K. Reddy, Embaixador da República da Índia

– Tanja Maslac, Encarregada de Negócios da Embaixada da República da Eslovênia

– Tonika Maria Sealy Thompson, Embaixadora de Barbados

– Victor Manuel Lagos Pizzati, Embaixador da República de El Salvador

– Vitaliy Shatskov, Ministro-Conselheiro, Encarregado de Negócios da Embaixada do Cazaquistão

– Wellington Vusumuzi Mavimbela, Embaixador da República da África do Sul

– Zoltán Szentgyörgyi, Embaixador da Hungria