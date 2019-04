Bolsonaro encerra agenda de compromissos no Planalto e vai para o Alvorada

Depois de encerrada a agenda oficial de compromissos no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, 26, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Até o momento, não há previsão oficial de que Bolsonaro receba alguém no local.

Na parte da manhã, a agenda do presidente registrou uma audiência com o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado do Rio de Janeiro, Gutemberg de Paula Fonseca, e com o presidente Nacional do Partido Patriota, Adilson Barroso. Também havia uma reunião com o senador Roberto Rocha (PSDB) e a ex-deputada Maura Jorge.