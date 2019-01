‘Bolsonaro é um escolhido de Deus’, diz ministro da Infraestrutura

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, aproveitou a sua cerimônia de posse do cargo para afirmar que a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto não é apenas resultado de uma eleição democrática, mas também de intervenção divina.

Em discurso de posse realizado para centenas de pessoas no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Tarcísio lembrou a facada que atingiu Bolsonaro durante sua campanha e disse que o candidato do PSL foi “escolhido de Deus”. Foto: Antonio Cruz / Abr

“Tenho certeza de que o presidente Bolsonaro é um escolhido, não só um escolhido pela população brasileira, que lhe outorgou essa condição, que manifestou seu desejo de mudança, mas é um escolhido de Deus. Do contrário, não teria escapado do atentado”, afirmou o novo ministro.

Em sua fala, Tarcísio se comprometeu em incentivar as concessões de infraestrutura ao setor privado e valorizar o trabalho de servidores do Dnit, responsável pela gestão das rodovias federais do País. A cerimônia de posse contou com a presença de ex-ministros dos Transportes do governo Dilma Rousseff, como Paulo Sergio Passos e Cesar Borges.

O mais recente ex-ministro da pasta, Valter Casimiro, não compareceu ao encontro, sob a justificativa de que teria que trabalhar em seu novo posto, como secretário de transportes do governo do Distrito Federal.