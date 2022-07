Política Bolsonaro e Tarcísio se reúnem com apoiadores em pizzaria em SP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o pré-candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) se reuniram com apoiadores nesta sexta-feira, 8, em uma pizzaria do bairro do Paraíso, em São Paulo.

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e a deputada federal Carla Zambelli (PL) também estão presentes. Cerca de 40 apoiadores estão no local.

Bolsonaro e sua comitiva deixaram a pizzaria pouco antes das 21h e desceram a rua a pé. Neste sábado, ele participa da Marcha para Jesus, evento de evangélicos que será realizado em São Paulo. À tarde, ele vai a outra marcha, na cidade de Uberlândia, em Minhas Gerais.