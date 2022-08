Política Bolsonaro e Tarcísio de Freitas participam de agenda com pastores em SP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa na manhã desta quinta-feira (4) de uma reunião com pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB) em São Paulo. O candidato ao Executivo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), o candidato ao Senado Marcos Pontes (PL-SP) e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) participam da agenda.

Nesta quarta-feira, 3, Bolsonaro, que é católico, também cumpriu agenda com evangélicos e participou de um culto em auditório da Câmara dos Deputados. Como mostrou o Estadão/Broadcast, o presidente busca fidelizar o eleitorado evangélico que tem sido procurado por seu principal adversário político na disputa pelo Palácio do Planalto, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva.

Nos seus discursos, o presidente recorre à pauta de costumes para se aproximar deste público considerado conservador.