Bolsonaro e Mourão prestam condolências pela morte de Levy Fidelix

O presidente Jair Bolsonaro prestou condolências pela morte do político Levy Fidelix, presidente nacional do PRTB, em sua página oficial no Facebook. “Expresso meus sinceros pêsames aos familiares e rogo a Deus que o receba.”

Mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão, filiado ao PRTB, também se manifestou sobre a morte de Fidelix no Twitter. “O movimento conservador brasileiro perde um dos seus principais representantes.”

Fidelix morreu ontem à noite em São Paulo, conforme publicação de seu partido no Twitter. Ele estava internado desde março em um hospital privado na capital paulista. A causa da morte não foi oficializada, mas há informações de que o político lutava contra a covid-19.