Bolsonaro e Maia participam de abertura da 12ª Marcha dos Prefeitos em Brasília

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), participam nesta terça-feira, 9, da abertura da 12ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. Este será o primeiro evento público em que os dois irão se encontrar após a troca de farpas protagonizada pelos dois ao longo do mês de março.

Na segunda-feira, 8, Maia chegou a dizer que não seria “mulher de malandro”, ao afirmar que não iria ficar articulando pela aprovação da nova Previdência e “apanhando” da base eleitoral de Bolsonaro.

Estão previstas também as participações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, discursou por voltas das 9h, fazendo uma breve apresentação sobre o banco.

A reforma da Previdência estará em pauta do evento. De acordo com matéria do Estadão/Broadcast, essa reforma tem potencial de garantir uma economia de R$ 170,8 bilhões nas despesas dos municípios, num período de dez anos e em 20 anos, de R$ 391,3 bilhões.