Bolsonaro é aguardado em formatura militar no Vale do Paraíba

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, visita na manhã desta sexta-feira, 30, a Escola de Especialistas de Aeronáutica, em Guaratinguetá (SP), no Vale do Paraíba, onde ocorre uma formatura de 530 sargentos da Força Aérea Brasileira (FAB).

Na área da escola, familiares dos formandos ocupam arquibancadas com a expectativa da visita do presidente eleito. “Meu segundo motivo de estar aqui é ele”, disse a dona de casa Sandra Fonseca, 54 anos, que veio de Anápolis (GO) para acompanhar a formatura de uma sobrinha e revela ter votado em Bolsonaro nas eleições presidenciais. “Quero tirar uma selfie com ele.”

Entre os familiares, há também críticas ao governo eleito. “Acho que o Sérgio Moro não deveria ter aceitado ser ministro da Justiça. Ele vai fazer coisas boas lá, mas deveria terminar o trabalho na Lava Jato”, comentou o motorista Altemar Viliam Danço, 52 anos, que veio de Canoas (RS) prestigiar a formatura do filho e também votou no presidente eleito.

Cidade de Frei Galvão, Guaratinguetá deu 78,76% dos votos válidos a Bolsonaro no segundo turno da eleição. Na entrada do município, é possível ver o nome do presidente eleito pichado em muros e bandeiras do Brasil expostas sacadas de casas e prédios.

Antes de ser eleito presidente, Bolsonaro já costumava prestigiar a formatura da escola militar em Guaratinguetá, de acordo com integrantes da instituição. Ainda nesta sexta-feira, ele deve ir a Cachoeira Paulista (SP), também no Vale do Paraíba, para encontro com líderes religiosos e entrevista a emissoras de inspiração católica.