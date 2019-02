Bolsonaro dormiu bem, não apresentou febre e ingeriu caldo de carne, diz Planalto

Foto: Isac Nóbrega - PR

O presidente Jair Bolsonaro dormiu bem e passou a noite sem febre, informou na manhã desta sexta-feira, 8, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Ele também ingeriu caldo de carne.

De acordo com o Planalto, acompanham o presidente a primeira-dama Michelle Bolsonaro e o filho Carlos Bolsonaro. O boletim médico de quinta-feira informava que as visitas seguiam restritas.

O presidente foi diagnosticado com pneumonia, após apresentar febre (38ºC) na noite de quarta-feira (6). De acordo com o médico responsável pela cirurgia de Bolsonaro, Antonio Luiz Macedo, o quadro é sutil e leve, mas deve fazer com que o presidente permaneça no hospital por mais, pelo menos, “cinco a sete dias”.