Bolsonaro diz que vice ideal seria nordestino ou mineiro, mas pode ser general

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 8, que seu vice ideal para as eleições de 2022 seria um nordestino ou um mineiro. “Pode ser um general de quatro estrelas também”, acrescentou o chefe do Executivo em entrevista à Gazeta do Povo, que disse já estar em contato com um “possível vice”.

Nos corredores do Palácio do Planalto, especula-se sobre a escolha do ministro das Comunicações, Fábio Faria, para o posto. Ele é do Rio Grande do Norte e evangélico. Nesta semana, o g1 revelou negociações para emplacar na chapa o ministro da Defesa, general Braga Netto.

Porém, de acordo com Bolsonaro, todos os nomes para vice que circularem na imprensa serão riscados de sua lista. “Já tenho dois nomes riscados”, disse o presidente na entrevista.