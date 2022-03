Bolsonaro diz que vice é de BH e militar; Braga Netto tem essas condições

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu sinais de que vai, como previsto, escolher do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, como seu vice para as eleições deste ano. “Vou dar mais uma dica: é de Belo Horizonte e fez escola militar”, disse o chefe do Executivo em entrevista à Jovem Pan nesta segunda-feira, 21. Considerado o favorito para o posto, Braga Netto é natural da capital mineira e militar. “Vocês vão tomar conhecimento do meu vice pelas possíveis saídas de ministros em 31 de março”, acrescentou o presidente.

Bolsonaro ainda afirmou que a possibilidade de uma terceira via nas eleições deste ano está cada vez menor e, por isso, a polarização entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se concretizar na disputa. “Eu tenho um lema: Deus, Pátria, Família e Liberdade”, disse o presidente, voltando a utilizar o lema de inspiração fascista.

A esperada escolha de Braga Netto tem sido atribuída sobretudo a uma espécie de “seguro” contra eventuais tentativas de impeachment, como o próprio presidente já sinalizou. “Tenho que ter vice que não queira ambições de assumir minha cadeira”, afirmou Bolsonaro na mesma entrevista.