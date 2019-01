Bolsonaro diz que vai ‘lutar para aprovar reformas estruturantes essenciais’

O presidente Jair Bolsonaro disse, em seu discurso de posse no Congresso nacional, que irá trabalhar para aprovar as reformas estruturantes para ajudar na retomada da economia brasileira e que conta com o Congresso para fazê-lo.

“Vou lutar para aprovar reformas estruturantes essenciais para saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas”, disse o 38º presidente do Brasil em seu discurso. “Na economia, traremos a marca do livre mercado e da eficiência. Montamos uma equipe técnica, sem o tradicional viés político.”

Em sua fala, Bolsonaro também disse que irá respeitar regras, contratos e propriedades e defendeu a abertura do País ao comércio internacional, novamente sem “viés ideológico”, e destacou que a agropecuária brasileira continuará a ter papel essencial neste tema, em harmonia com a preservação do meio ambiente.

O novo presidente ainda criticou gestões anteriores, dizendo que sua irresponsabilidade “nos conduziu à maior crise política e moral da história” e disse querer combater “práticas nefastas”. Ele ainda ressaltou que o pacto nacional entre os três poderes é essencial nesta tarefa.

Bolsonaro, que foi associado por críticos a possíveis condutas antidemocráticas, disse que uma de suas prioridades é proteger e revigorar a democracia. “Começamos um trabalho árduo para o Brasil iniciar um novo capítulo da sua história”, pregou. “Trabalharei para que o País encontre seu destino e se torne a grande nação que queremos.”