Bolsonaro diz que vai iniciar viagens pelo Brasil

O presidente Jair Bolsonaro planeja iniciar uma série de viagens pelo Brasil nas próximas semanas. “Tem alguma (viagem) prevista sim, têm várias”, disse. Ele citou como primeiros destinos Pará, Amazonas e Paraíba. No último caso, o presidente deve participar da cerimônia de entrega de casas populares em Campina Grande, ao lado do prefeito Romero Rodrigues (PSDB).

A informação das viagens nacionais do presidente foi antecipada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que esteve com Bolsonaro no Palácio do Planalto na quarta-feira, 27. A agenda tem como um dos objetivos ampliar a base de apoio do governo.

Sobre as dificuldades no Congresso, Bolsonaro avaliou como uma situação “natural’. “Eu fui deputado por 28 anos. Metade da Câmara é jovem, que vão aprendendo o trejeito político com o tempo”, minimizou. Ele afirmou que “articulação é conversar” e que metade dos parlamentares é composta por seus “amigos”.