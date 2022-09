Política Bolsonaro diz que terceira via está ‘longe’ e assume cenário polarizado com Lula

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reconheceu nesta terça-feira, 20, que o cenário da disputa pelo Palácio do Planalto está polarizado e afirmou que a terceira via está “longe”.

“Na política, hoje em dia, está polarizado e a terceira via está longe”, declarou o candidato à reeleição durante sabatina promovida pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). “Vocês sabem o que eu fiz e o que o outro cara fez”, complementou, em referência ao candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A doze dias das eleições, Bolsonaro voltou a dizer que o PT “quase quebrou a Petrobras” e, com o dinheiro desviado, seria possível fazer a transposição do Rio São Francisco por sessenta vezes. Mais uma vez utilizando a estratégia do medo do retorno de Lula, o chefe do Executivo afirmou aos empresários presentes que todos são escravos de suas decisões. “A começar pelo nosso casamento”, emendou.