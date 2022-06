Bolsonaro diz que sua chegada ao poder afastou quem queria o mal do País

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa do evento religioso Marcha para Jesus, neste sábado, 25, em Balneário Camboriú (SC). Ele chegou à cidade por volta das 10 horas acompanhado da primeira dama Michelle Bolsonaro. O empresário Luciano Hang, das Lojas Havan, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, também estão no local. Esta é a 13ª visita do chefe do executivo a Santa Catarina neste ano.

Ao falar no evento, o mandatário disse: “Nossa chegada a Brasília tirou do conforto quem queria o mal do nosso País” e que apesar das pressões para manter Brasília como estava antes, ele fez o contrário. E voltou a dizer que pode-se viver sem oxigênio, mas não sem liberdade.

O evento estava previsto para acontecer em 2 de julho, mas foi antecipado para permitir a participação do presidente. Esta é a terceira Marcha para Jesus da qual Bolsonaro participa em um mês. Antes, ele esteve nos eventos realizados em Manaus, em 28 de maio, e em Curitiba, na última terça-feira, 21. O evento é organizado por igrejas evangélicas.

A marcha de hoje partirá da Praça Almirante Tamandaré e irá até o Pontal Norte. Bolsonaro também deve participar de um almoço com pastores, políticos e empresários. O retorno a Brasília está previsto ainda para a tarde deste sábado.