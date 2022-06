Bolsonaro diz que pretende participar dos debates ‘no segundo turno’

"No 1º turno, a gente pensa. Porque, se eu for, os dez candidatos ali vão querer dar pancada em mim", disse o presidente

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou em entrevista à Massa FM que pretende participar dos debates eleitorais “no segundo turno”. “No segundo vou participar de debates. Se eu for para o segundo turno, devo ir. No primeiro turno, a gente pensa. Porque se eu for, os dez candidatos ali vão querer dar pancada em mim e não vou ter tempo de responder”, declarou.

A mais recente pesquisa Datafolha mostrou o ex-presidente Lula (PT) com 54% dos votos válidos ante 30% do presidente, o que poderia encerrar a disputa já no primeiro turno. “Vamos analisar isso aí. Debate tinha que ter pergunta pré-acertada antes com os encarregados para não abaixar o nível”, acrescentou Bolsonaro.

Queimadas

O chefe do Executivo também voltou a dizer que a floresta amazônica “não pega fogo”. “Isso é fake news, o que pega fogo no entorno da Amazônia, muitas vezes, é o próprio ribeirinho.” Ele ainda atacou a esquerda por “trabalhar junto ao TSE para calar as vozes”, mas sem se estender no assunto.