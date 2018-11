Bolsonaro diz que presidente do PSL vai avaliar convite da China

O presidente eleito Jair Bolsonaro disse, nesta terça-feira, 20, que o presidente do PSL, Luciano Bivar, será responsável por avaliar o convite do Partido Comunista da China para que dez integrantes da legenda viagem ao país com todas as despesas pagas.

O objetivo seria fazer um “intercâmbio de experiências de governança e cooperações pragmáticas entre os partidos”. Bolsonaro afirmou, ainda, que não sabe se os integrantes do PSL poderiam ir porque muitos dos integrantes do seu partido “são novos, não têm passaporte e são pobres”.

Economia

Ao ser questionado sobre a possibilidade de pedir ao presidente Michel Temer que antecipe a indicação de Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central, no lugar de Ilan Goldfajn, Bolsonaro disse que precisa avaliar a questão com o seu futuro ministro da Economia, Paulo Guedes.