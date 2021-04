Bolsonaro diz que novo ministro da Justiça tem ‘sua própria Polícia Federal’

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defender nesta manhã (6) mudanças no Ministério da Justiça e Segurança Pública durante cerimônia de posse do novo chefe da pasta, Anderson Torres. Segundo destacou, o indicado terá sob seu comando “sua própria Polícia Federal”.

“Não é fácil e não é um Ministério complicado, mas é um ministério que tem muita responsabilidade. Abaixo de você, ali, diretamente subordinada entre outras, né, a sua própria Polícia Federal”, disse Bolsonaro nesta manhã.

Advertências de ingerência na PF, em abril do último ano, feitas pelo ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, levaram à demissão do ex-magistrado. À época, Bolsonaro pressionava pela troca no comando da Polícia Federal, o que, segundo Moro, poderia levar a “relações impróprias”.

Segundo Bolsonaro, durante cerimônia hoje, “é natural as mudanças”. “E a gente sabe que você Torres, todas as mudanças que efetuará no seu Ministério é sic para melhor adequá-lo ao objetivo, ao qual você traçou. Você quer o Ministério da Justiça o mais focado possível para o bem de todos em nosso País.”

O novo ministro agradeceu o convite feito pelo presidente destacando que a “Justiça e Segurança Pública são a espinha dorsal da paz e da tranquilidade da Nação, principalmente quando se passa por uma crise sanitária mundial”. O delegado da Polícia Federal também ressaltou que o combate ao crime organizado será um dos focos da Pasta em sua gestão. “Promoveremos políticas públicas efetivas, combateremos fortemente o crime organizado e faremos tudo que estiver ao nosso alcance para trazer mais paz, equilíbrio e serenidade à nossa Pátria Amada, Brasil!”, afirmou.