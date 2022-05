Bolsonaro diz que Forças Armadas não terão papel de espectador nas eleições

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender papel ativo das Forças Armadas nas eleições deste ano. Durante transmissão ao vivo em sua rede social na noite desta quinta-feira, 5, Bolsonaro também cobrou do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que torne públicos os questionamentos feitos pelos militares ao processo eleitoral.

“As Forças Armadas não vão fazer papel de chancelar apenas o processo eleitoral, participar como espectadoras do mesmo. Não vão fazer isso. As Forças Armadas não estão se metendo no processo eleitoral, elas foram convidadas e são bastante zelosas”, declarou o presidente.

Apesar da suspeição que Bolsonaro levanta sobre as eleições, nenhuma apuração detectou fraudes nas urnas eletrônicas. Apurações de irregularidades na contagem de votos remontam à época em que havia cédula de papel.