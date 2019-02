Bolsonaro diz que é difícil não se afetar diante de tantas tragédias

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) recorreu ao Twitter para comentar as tragédias que têm marcado o começo de 2019. “Difícil não se afetar diante de tantas tragédias seguidas em tão pouco tempo”, escreveu o presidente para, em seguida, levantar o ânimo: “mas não devemos de maneira alguma perder nossa fé e esperança.”

O presidente ainda instou os brasileiros a manterem a fé no País. “Faz parte de nossa identidade. Somos um povo que supera as dificuldades. Unidos, superaremos todas. Eu acredito no Brasil!”, encerrou Bolsonaro.

O tuíte do presidente vem na sequência de desastres e tragédias ocupando o noticiário nacional. Em 25 de janeiro houve o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), que deixou centenas de mortos e desaparecidos. No dia 8 de fevereiro, um incêndio em um alojamento de atletas da divisão de base do Flamengo, no Rio, matou 10 garotos que lá dormiam. Ontem, 11, um acidente de helicóptero matou o jornalista Ricardo Eugênio Boechat.