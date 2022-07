Bolsonaro diz que articula ‘sem intermediários’ estádio para o Flamengo no Rio

Presidente afirmou ainda que pode colocar à disposição do clube um quartel do Exército que é vizinho à área negociada

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira, 25, que articula “sem intermediários” a negociação de um terreno da Caixa Econômica no Rio de Janeiro – o antigo Gasômetro – para a construção de um estádio próprio pretendido pelo Flamengo.

O chefe do Executivo afirmou, na abertura do evento global Agribusiness Forum 2022, realizado em São Paulo, que pode colocar à disposição do clube um quartel do Exército que é vizinho à área negociada.

“Liguei há pouco para o comando do Exército Brasileiro, que vizinho ao gasômetro tem um quartel do Exército. Se for o caso, entra no pacote, vamos atender o Flamengo. O estudo de viabilidade está bem avançado. O nosso do Exército começa agora, sem intermediários”, afirmou. O presidente disse também que conversou com a presidente da Caixa Econômica, Daniella Marques, para facilitar a negociação.

O presidente disse ainda que a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) está à disposição de prefeitos e governadores. “Se aparecer um prefeito falando qualquer negócio, está mentindo. Não tem mais intermediário no nosso governo”, defendeu. “Terrenos do governo federal, tendo um bom projeto, passamos para vocês”, completou.