Bolsonaro diz que ‘alguns’ tentam mudar regime democrático brasileiro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 31, que “alguns” tentam mudar o regime democrático brasileiro. Em discurso durante visita ao município de Jataí (GO), o chefe do Executivo voltou a defender o armamento da população, a pedir auditoria das eleições e a fazer críticas indiretas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Somos um povo livre e tudo faremos para que o povo continue livre, apesar da tentativa de alguns para mudar nosso regime. Nosso regime é o democrático”, declarou o presidente. “Vou para o lado que vocês assim apontarem”, acrescentou, aos apoiadores presentes.

Em uma nova defesa do armamento da população, Bolsonaro ainda disse nesta terça-feira que, com armas de fogo, o “cidadão de bem” pode defender a pátria.

O presidente repetiu que “poucas pessoas mandam muito no Brasil, mas nenhuma delas manda em tudo”, em referência indireta aos ministros do STF, alvos constantes do presidente. “Vou dizer a todos vocês que eleições limpas, democráticas e auditáveis são a garantia da nossa democracia”, observou Bolsonaro, que também mais uma vez criticou a possível aprovação do marco temporal na Corte.