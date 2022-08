Bolsonaro diz que Alckmin ‘resolveu cantar Internacional Socialista’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou na noite deste domingo, 28, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto. Durante o primeiro debate presidencial das eleições na TV, o chefe do Executivo disse que o ex-tucano “resolveu cantar a Internacional Socialista”.

Em suas considerações finais, Bolsonaro afirmou que a eleição está polarizada e concentrou seus ataques em Lula. “O que vai acontecer com o nosso Brasil se esse ex-presidiário voltar para a cena do crime juntamente com Geraldo Alckmin, um homem religioso, católico, mas que resolveu cantar a Internacional Socialista. É a união de tudo o que não presta no Brasil”, declarou.

Como vem fazendo nas últimas semanas, aconselhado pela campanha à reeleição, Bolsonaro também voltou a criticar o apoio do PT a governos de esquerda, como Argentina, Colômbia e Chile, e ditaduras comandadas por esquerdistas, como Venezuela e Nicarágua.