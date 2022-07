Bolsonaro diz que 7 de Setembro terá desfile no Rio de Janeiro e em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ontem que as Forças Armadas vão participar “ao lado” de seus apoiadores de atos do 7 de Setembro em Brasília e, pela primeira vez, no Rio.

“No Rio de Janeiro, às 16 horas do dia 7 de Setembro, pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e as nossas irmãs forças auxiliares estarão desfilando na Praia de Copacabana ao lado do nosso povo”, disse ele, no lançamento da candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo paulista.

No domingo passado, o presidente havia pedido aos apoiadores para irem às ruas na data “pela última vez”. No ano passado, o ato no Dia da Independência foi um dos pontos mais altos de tensão entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal (STF).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.