Bolsonaro diz a apoiadores fazer o governo ‘possível’

25 out 2021 às 22:31 • Última atualização 26 out 2021 às 08:31

No dia em que teve sua transmissão ao vivo mais recente removida por Facebook, Instagram e YouTube por desrespeito às normas internas e compartilhamento de notícia falsa, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira, 25, a apoiadores fazer o governo “possível”. “A gente não consegue fazer governo que muita gente quer, mas faz o possível”, declarou o chefe do Executivo na noite desta segunda-feira, em sua chegada ao Palácio da Alvorada.

Mais cedo, Bolsonaro participou de evento de lançamento do Plano Nacional de Crescimento Verde, no Planalto. Quando ainda estava no palácio em que despacha, recebeu a notícia de que sua live da última quinta-feira – em que citou uma relação falsa, já desmentida por especialistas, entre vacinas contra covid-19 e Aids – foi derrubada também pelo YouTube. A rede social decidiu ainda suspendê-lo por sete dias. No período, o presidente não poderá publicar vídeos ou realizar lives, mas o canal seguirá ativo.

Os apoiadores presentes no Alvorada fizeram uma oração pelo presidente e tiraram fotos com ele.