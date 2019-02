Bolsonaro deverá ficar em residência oficial de hóspedes do governo americano

Na visita oficial aos Estados Unidos para encontro com o presidente Donald Trump, prevista para o fim de março, o presidente Jair Bolsonaro deverá ficar na residência oficial de hóspedes do governo americano, a Blair House, que fica do outro lado da rua da Casa Branca, segundo fontes envolvidas nas tratativas da viagem.

O convite para a hospedagem na Blair House é um gesto diplomático do presidente americano a chefes de Estado em visita oficial. A mesma deferência foi feita a Dilma Rousseff (em 2015), Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso. O chanceler Ernesto Araújo esteve em Washington há cerca de dez dias para iniciar a preparação da visita de Bolsonaro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.