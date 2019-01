Bolsonaro destaca no Twitter visita de Marcos Pontes a Israel

Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) destacou o terceiro dia da visita do ministro Marcos Pontes, da pasta de Ciência e Tecnologia, a Israel. Segundo o presidente, a visita “tem o objetivo de desenvolver parcerias” que tragam tecnologias israelenses para o Brasil. Bolsonaro postou um vídeo do ministro, no qual ele destaca locais visitados em Israel, como uma planta de dessalinização de água que abastece 200 mil pessoas.

Bolsonaro segue internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, se recuperando de uma cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal.