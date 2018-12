Bolsonaro desiste de ir à diplomação de filho no Rio e visita hospital

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), desistiu de ir à cerimônia de diplomação do filho Flávio Bolsonaro, do mesmo partido, que se elegeu senador nas eleições de outubro. Em vez de ir ao evento, que começou no fim da manhã desta terça-feira, 18, Bolsonaro visitou o Hospital Central do Exército (HCE).

A presença de Jair Bolsonaro na diplomação foi confirmada por sua assessoria no início da manhã, e chegou até mesmo a ser anunciada pelo cerimonial assim que o evento começou, no auditório da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro (Emerj), no Centro do Rio.

Só que, naquele exato momento, o comboio que faz a escolta do presidente eleito deixava o HCE, que fica em Benfica, na zona norte, em direção ao condomínio de Bolsonaro, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

A imprensa não teve acesso ao hospital, e segundo um dos assessores de Bolsonaro, tratou-se apenas de “uma visita de praxe a amigos”.

Ao chegar a Emerj, Flávio Bolsonaro falou rapidamente. Questionado sobre a situação de seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, que teve seu nome apontado em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), disse apenas que “quem tem que dar explicações é ele, a movimentação atípica é na conta dele”.

Durante a cerimônia, Flávio Bolsonaro foi um dos mais aplaudidos ao receber o diploma. Ao receber o documento, o parlamentar apontou para o alto e para a plateia.