Bolsonaro deixa residência e segue para 1º Distrito Naval no Rio

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), deixou por volta de 7h40 desta sexta-feira, dia 16, sua residência na Barra da Tijuca, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com assessores do presidente eleito, Bolsonaro segue para a sede do 1º Distrito Naval, no Centro da cidade, onde terá encontro, durante um café da manhã, com o comandante da Marinha, almirante Eduardo Bacellar.