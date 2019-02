Bolsonaro deixa Planalto sem conversar com Bebianno

Depois de passar cerca de três horas no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro deixou o local e retornou ao Palácio da Alvorada, sem ter conversado com o ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebianno. Bolsonaro foi no início da tarde, de surpresa, para o Planalto, já que a ida dele não estava prevista na agenda oficial. Como está em fase de recuperação, a expectativa inicial era de que o presidente só voltasse a despachar no Planalto na próxima semana.

Quando Bolsonaro chegou ao Palácio, o ministro Bebianno tinha deixado o prédio cerca de 15 minutos antes. Bebianno não tem agenda oficial nesta sexta-feira. Seu único compromisso no Planalto foi a reunião com os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Secretaria de Governo, Alberto Santos Cruz.