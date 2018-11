Bolsonaro deixa Granja do Torto e segue para o CCBB

O presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, passou a manhã na residência oficial Granja do Torto e no início desta tarde seguiu para compromissos no Gabinete da Transição Governamental, instalado no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

Pela manhã, Bolsonaro esteve reunido com seus principais auxiliares e alguns futuros ministros, discutindo governança e o desenho do governo. A expectativa é que agora à tarde o presidente eleito defina mais alguns nomes para a Esplanada, dentre eles o futuro ministro do Meio Ambiente.

Ainda hoje, Bolsonaro retorna para o Rio de Janeiro. O embarque está previsto para o início da noite.