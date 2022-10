Política Bolsonaro defendeu Lula? Vídeo mostra declaração de voto do presidente no petista

Durante debate da TV Bandeirantes neste domingo, 16, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) se confrontaram em diversos temas, inclusive sobre um possível apoio do chefe do Executivo ao petista na época em que era deputado federal.

Bolsonaro negou durante o debate, mas vídeo mostra o presidente afirmando que votou em Lula no segundo turno das eleições de 2002.

“Confesso publicamente que votei no Lula no segundo turno porque jamais votaria no candidato do Fernando Henrique Cardoso. No primeiro turno, trabalhei para Ciro Gomes, que perdeu. No segundo, escolhi a opção que considerava a melhor”, disse Bolsonaro no plenário da Câmara dos Deputados, em dezembro de 2002. A veridicidade da declaração foi confirmada pelo Estadão usando como base as notas taquigráficas das sessões que são divulgadas pela Câmara dos Deputados.

Na mesma sessão, Bolsonaro também defendeu o nome do petista José Genoíno para o Ministério da Defesa do governo Lula. “Não tenho como indicar alguém para o Ministério da Defesa. Não faço parte da equipe do Lula nem tenho poder de veto, mas tenho voz nesta Casa. Sugiro até mesmo o nome de José Genoíno, por quem não tenho grande amizade, mas reconheço sua competência”, disse.

Anteriormente, em outubro de 2002, Bolsonaro já havia comentado sobre a participação dos militares na eleição daquele ano. Na época, ele afirmou que os militares optaram por apoiar Lula durante segundo turno.

“Creio ser desnecessário dizer que o voto dos militares no segundo turno não foi para (José) Serra, mas para Lula, na esperança de que o futuro governo crie uma transição para a implantação da nefasta mudança que tramita nesta Casa como medida provisória. Buscaremos, se não reverter o que perdemos, ao menos assegurar uma transição. O militar não quer nada além disso.”

Durante o debate da Band no domingo, Lula chamou Bolsonaro de “puxa-saco” quando era deputado federal. “Você era o meu maior puxa-saco na época do Congresso. Porque você sabe que eu ajudei o Exército que não tinha nem coturno. Não tinha nem avião.” Ainda segundo Lula, Bolsonaro “tinha orgulho de ter eu (Lula) como presidente”.