Bolsonaro deixa hospital após ser internado com desconforto abdominal

No começo do ano o presidente já ficou dois dias internado por causa de uma obstrução intestinal

O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital das Forças Armadas na manhã desta terça-feira, 29, após passar a noite internado por ter sentido um “desconforto”. Ele deu entrada na unidade de saúde na noite de segunda-feira, 28, para a realização de exames, segundo disse à reportagem o ministro das Comunicações, Fábio Faria. De acordo com outra fonte, Bolsonaro sentiu dores no abdômen durante a tarde e foi atendido por médicos da Presidência. A notícia da alta foi divulgada pela Globonews.

A Secretaria Especial de Comunicação (Secom) não se manifestou à imprensa sobre a internação do presidente. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, chegou ao Hospital às 22h34.

Bolsonaro tem viagem marcada nesta terça para Ponta Porã (MS) para a entrega de títulos de regularização fundiária. Por enquanto, a agenda está mantida.

O presidente foi internado em janeiro deste ano com obstrução intestinal e ficou internado por dois dias no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após comer camarões sem mastigá-los corretamente. Bolsonaro convive com problemas intestinais desde que tomou uma facada em setembro de 2018, quando ainda era candidato à Presidência.