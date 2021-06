Bolsonaro critica novamente a Argentina: ‘patrocinadora de lockdowns’

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou novamente a Argentina, que, segundo ele, “passou para o último lugar no ranking internacional de manejo da pandemia”. Sem especificar critérios adotados ou a entidade responsável por tal avaliação, afirmou que o país vizinho foi o maior “patrocinador de lockdowns” do mundo.

“Esse tratamento não está dando certo”, disse o presidente que, em seguida, fez ataques ao prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT). “Não sei o que passa na cabeça dele”, protestou. “É uma cidade onde morre mais gente do que o normal no Brasil”. O município anunciou, nesta quinta-feira (17), novas medidas para conter a transmissão do novo coronavírus, que incluem o fechamento do comércio durante o período noturno.

É a segunda vez em 2021 que a cidade propõe a medida neste ano. Em fevereiro, a prefeitura de Araraquara havia decretado uma quarentena rigorosa por 10 dias, o que resultou no retrocesso da covid-19 e foi apontado como exemplo exitoso pelos especialistas.