Bolsonaro critica decisão de Barroso sobre reintegração de posse

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso por decisão que proíbe despejos de inquilinos inadimplentes durante a pandemia. “Se o cara não quiser pagar aluguel agora, ele não paga e a Justiça não pode tirar de casa. Decisão do ministro Barroso, o mesmo que diz que a urna eletrônica é segura.”

Durante a conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente defendeu a flexibilização do uso de armas de fogo para a proteção da propriedade privada. “A arma deixa você dormir em paz em casa”, afirmou, falando sobre a facilitação do porte no campo realizada pelo seu governo. Ele defendeu ainda a proteção da propriedade privada como um tema “sagrado” para o governo.