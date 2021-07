Bolsonaro: CPI é uma idiotice, tenta desgastar governo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou de “idiotice” os trabalhos da CPI da Covid, que investiga possível omissão do governo federal na condução de políticas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. “(A comissão) não serve para nada, só faz fofoca e tenta desgastar o governo. Vamos resolver isso em 2022″, disse durante transmissão semanal.

Em uma parte de sua fala, o presidente atacou diretamente o senador Otto Alencar (PSD-BA). “Otto Alencar, CPI não é local de palhaçada”, disse sobre o entrevero do parlamentar com o advogado do empresário Carlos Wizard, Alberto Zacharias Toron, nesta quinta-feira, 1º, durante sessão da comissão.

Alencar chegou a requisitar que a polícia legislativa retirasse o criminalista do local, mas recuou e se desculpou pelos insultos que deram início à confusão. “Você acha que o advogado foi para brincar contigo? Cara de pau! É coisa séria CPI”, esbravejou.