Bolsonaro conversou com jogadores e com o técnico do Palmeiras antes da partida

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, que está acompanhando a partida entre Palmeiras e Vitória, antes do jogo, conversou com o técnico Luiz Felipe Scolari e os jogadores no vestiário do Allianz Park, afirmou Leila Pereira, presidente da Crefisa e conselheira do Palmeiras.

Ainda segundo Leila Pereira, o presidente eleito foi convidado a entregar a taça de campeão brasileiro aos jogadores. “Só não tenho certeza de que ele entregará a taça por protocolo de segurança”, disse. A partida é válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Até o momento, dentro do Allianz Parque, as manifestações foram positivas em relação ao presidente eleito, que veste a camisa do Palmeiras. Os torcedores uniformizados da Mancha Alviverde não se manifestaram.

Mão no peito, posição militar, corpo ereto. Foi assim que Jair Bolsonaro ouviu o que deveria ser o Hino Nacional no Allianz Parque. Ouviu, no entanto, a versão “Meu Palmeiras”, na qual os torcedores repetem as palavras “meu Palmeiras” no ritmo do Hino Nacional.

No intervalo do jogo, Jair Bolsonaro voltou a acenar para a torcida do Palmeiras e parece bem à vontade no estádio e diante do público. Gritos de “mito” e ” é Bolsonaro” foram dados na arena.