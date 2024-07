Bolsonaro confirma presença em convenção do MDB para oficializar chapa Nunes e Mello Araújo

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), confirmou presença na convenção partidária do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) que irá oficializar a chapa do atual prefeito da cidade e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), com o pré-candidato ao cargo de vice, o coronel da reserva da Polícia Militar Ricardo Mello Araújo (PL).

O evento está marcado para às 10h do dia 3 de agosto, no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Segundo a legenda, também estarão presentes os presidentes, lideranças locais e nacionais, além de seguidores do partido e os pré-candidatos a vereador de siglas que apoiam a reeleição do emedebista.

“Será o momento de mostrar a amplitude da coalizão política em torno da reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e a força popular que o sustenta” disse o presidente do Diretório Municipal do MDB de São Paulo, Enrico Misasi.

Misasi também explica que a escolha do local carrega um símbolo especial. “Foi na Alesp que o saudoso Mário Covas, ex-governador de São Paulo e avô de Bruno Covas, prefeito que nos deixou em maio de 2021, lançou sua candidatura ao governo paulista” pontuou.

Mello foi confirmado como vice pelo PL em convenção nesta segunda-feira, 22. Sem a presença de Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, presidente do partido, o evento ocorreu na Câmara Municipal de São Paulo.

Na ocasião, Nunes subiu o tom ao falar sobre o principal concorrente no pleito, Guilherme Boulos (PSOL), que recebe o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O emedebista chamou o adversário de invasor, vagabundo e sem-vergonha.

“Quero agradecer a cada um dos senhores por dar esse voto de confiança para que a gente possa dar continuidade ao trabalho e vencer esse invasor, esse vagabundo, desse sem-vergonha”, disse sem citar nominalmente Boulos.

Em resposta, o candidato pelo PSOL afirmou que as declarações de Nunes foram uma “tentativa de agradar seu padrinho” Jair Bolsonaro.