Bolsonaro confirma pelo Twitter reunião com embaixador de Israel no Brasil

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) confirmou no final da manhã desta quarta-feira, dia 28, em uma postagem no Twitter, ter recebido a visita do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley. A visita, na Granja do Torto, em Brasília, durou cerca de meia hora e o embaixador saiu sem dar declarações.

“Recebi a ilustre visita do Embaixador de Israel, Yossi Shelley, na companhia do futuro Chanceler, Ernesto Araújo, e do futuro Ministro de Estado Chefe do Gab. de Segurança Institucional, General Heleno. O Brasil tem tudo pra ser uma nação respeitada e admirada no mundo todo”, relatou Bolsonaro.