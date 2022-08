Política Bolsonaro confirma participação em diálogo com setor de comércio

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença em evento da evento da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), que acontece no próximo dia 30. O candidato terá 45 minutos para comentar assuntos relevantes para o setor, que serão trazidos pelos presidentes das entidades que compõem a Unecs.

O candidato Ciro Gomes (PDT) também está confirmado para o evento. A expectativa é de que Simone Tebet (MDB) também participe do dia. Ao final de cada apresentação, o candidato receberá das entidades um documento com as principais demandas de comércio e serviços.