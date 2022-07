Bolsonaro: comunismo leva a tudo que se pode imaginar de ruim

Citando a eleição de governos de esquerda nos demais países da América Latina, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse há pouco que o socialismo e o comunismo levam à miséria e que a sua intenção é evitar esse destino para o Brasil. Ele foi entrevistado na Marcha para Jesus, em São Paulo.

“Vamos ver o que acontece, o que vem acontecendo, ao redor de outros dez países que fazem divisa com o Brasil. Para onde eles estão indo e por quê. E nós sabemos que o socialismo e o comunismo levam à pobreza e a miséria, levam a tudo que se possa imaginar de ruim. Não queremos isso para nossa pátria”, disse o presidente.

Após alguns anos pendendo para o espectro da direita, os países da América Latina têm voltado a eleger presidentes de esquerda. Em 2019, o peronista Alberto Fernández venceu o liberal Mauricio Macri nas eleições argentinas. O movimento ganhou força após as vitórias de Gabriel Boric no Chile, em 2021, e de Gustavo Petro na Colômbia, no fim de junho.

Na entrevista, o presidente ainda voltou a falar da pauta de costumes, posicionando-se contrariamente à legalização do aborto e das drogas e ao que chamou de “ideologia de gênero.”