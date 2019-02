Bolsonaro compartilha texto de filho no Twitter que desmente Bebianno

No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou publicações feitas por um de seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (RJ), contra o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno.

Em uma das publicações, Bolsonaro compartilhou um áudio publicado inicialmente pelo filho no qual desmentiria informação dada por Bebianno de que conversou três vezes com o presidente ontem, em meio a suspeitas de candidaturas laranja no PSL na última eleição. Na época, Bebianno era presidente do partido.

“Ô, Gustavo, tá complicado eu conversar ainda, então não vou falar com ninguém a não ser estritamente o essencial. Estou em fase final de exame para possível baixa hoje, talkei?”, diz o presidente no áudio divulgado. O arquivo consta com a data 12 de março de 2018, mas, em seguida, Carlos corrigiu a informação e escreveu que o conteúdo foi gravado ontem.

Carlos escreveu que a declaração de Bebianno, que insistia não haver crise no governo, era uma “mentira absoluta”. “Ontem estive 24h do dia ao lado do meu pai e afirmo: É uma mentira absoluta de Gustavo Bebbiano que ontem teria falado 3 vezes com Jair Bolsonaro para tratar do assunto citado pelo Globo e retransmitido pelo Antagonista”, escreveu Carlos.

Em entrevista ao jornal O Globo, Bebianno negou que haveria uma crise no governo. “Não existe crise nenhuma. Só hoje falei três vezes com o presidente”, afirmou.

Bolsonaro retransmitiu também mensagem na qual seu filho diz que o ministro não conversou com o presidente sobre a revelação do esquema de candidaturas laranjas do PSL, revelado pela Folha de S.Paulo.