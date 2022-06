Política Bolsonaro comete ato falho e diz que teve reunião bilateral com ‘presidente Trump’

O presidente Jair Bolsonaro cometeu um ato falho na noite desta sexta-feira, 10, e afirmou, em transmissão ao vivo nas redes sociais direto de Los Angeles, Estados Unidos, que teve uma reunião bilateral com o “presidente Trump”.

Na verdade, Bolsonaro se encontrou com o presidente americano, Joe Biden, às margens da Cúpula das Américas. Derrotado por Biden nas eleições de 2021, Donald Trump é ex-presidente dos Estados Unidos e teve a reeleição publicamente apoiada pelo chefe do Executivo.

Após o erro, Bolsonaro deu uma leve risada. “Vai ser escândalo na imprensa”, afirmou o presidente sobre o episódio. Em seguida, corrigiu e disse ter sentido confiança na conversa com Biden. “Preocupação dele é semelhante à nossa sobre as questões que acontecem no mundo todo”, declarou.

Bolsonaro foi aos Estados Unidos para a Cúpula das Américas e reunião com Biden. Amanhã, estará em Orlando para a inauguração de um consulado, além de motociata e evento com cristãos, segundo disse o próprio presidente na live.