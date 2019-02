Bolsonaro: com reforma da Previdência tem início uma grande mudança no Brasil

Em carta enviada ao Congresso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a reforma da Previdência é o primeiro passo para a criação de um “círculo virtuoso na economia” do País. A carta, que inicia os trabalhos do ano legislativo, foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), e lida pela deputada Soraya Santos (MDB-RJ), 1ª secretária da Câmara.

“Estamos conscientes – nós e todos os formadores de opinião responsáveis -: o grande impulso deste novo ambiente virá com o projeto da Nova Previdência”, disse a carta.

Com a reforma, afirmou Bolsonaro, tem início uma grande mudança no Brasil. “A confiança sobe, os negócios fluem, o emprego aumenta. E eis que se inicia um círculo virtuoso na economia.”

Assim, disse o presidente, a iniciativa pretende elevar a taxa da poupança nacional, criando condições de aumentar os investimentos e o ritmo de crescimento. “É um caminho consistente para liberar o País do capital internacional.”

Segundo a carta do presidente, a proposta de reforma da Previdência a ser apresentada ao Congresso será moderna e fraterna, conjugando o equilíbrio atuarial com o amparo a quem mais precisa. Mas frisou que vai separar “previdência” de “assistência” e que vai combater fraudes e privilégios.

A carta ainda reforçou que o texto do Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que mudará as regras da aposentadoria deve conter um regime de capitalização. “A Nova Previdência vai materializar a esperança concreta de que nossos jovens possam sonhar com seu futuro, por meio da Poupança Individual da Aposentadoria, um dos itens que estão sendo formulados.”