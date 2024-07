Bolsonaro, Cid e outros 10 aliados são indiciados por venda de joias sauditas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 11 aliados foram indiciados nesta quinta-feira, 4, pelo caso da venda ilegal de joias da Presidência da República. Entre os nomes apontados pela PF estão assessores próximos do ex-presidente e do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque e o ex-ajudante de ordens da Presidência tenente-coronel Mauro Cid, além do advogado pessoal de Bolsonaro, Fabio Wajngarten.

O ex-presidente foi indiciado pelos supostos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Os indiciamentos ocorrem no bojo da Operação Lucas 12:2, que teve a primeira fase deflagrada em agosto do ano passado e vasculhou endereços ligados ao advogado Fred Wassef e ao general Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid. A Operação apontou indícios de que Bolsonaro, seu ex-ajudante de ordens e outros dois assessores “atuaram para desviar presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-presidente para posteriormente serem vendidos no exterior”.

O Estadão busca contato com a defesa dos investigados.

Veja quem são os indiciados:

Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior – Ex-ministro de Minas e Energia, indiciado por peculato e associação criminosa.

José Roberto Bueno Junior – Ex-chefe de gabinete de Bento Costa, indiciado por peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Julio Cesar Vieira Gomes – Ex-chefe da Receita Federal, indiciado por peculato, lavagem de dinheiro, crime funcional de advocacia administrativa perante a administração fazendária.

Marcelo da Silva Vieira – É capitão de corveta da reserva, ex-chefe do setor de documentação histórica da presidência Rio, e está sendo indiciado por peculato e associação criminosa.

Mauro Cesar Cid – Ex-ajudante de ordens da Presidência e delator, indiciado por peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Frederick Wassef – Advogado, indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Fabio Wajngarten – Advogado da família Bolsonaro, indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Marcos André dos Santos Soeiro – Ex-assessor do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, foi indiciado por peculato e associação criminosa.

Osmar Crivelatti – Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Mauro César Lourena Cid – General e pai de Mauro Cid, foi indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa.