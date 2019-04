Bolsonaro chega para almoço com empresários evangélicos no Rio

O presidente Jair Bolsonaro chegou pouco antes das 13h desta quinta-feira, 11, para participar de almoço no Rio de Janeiro com empresários evangélicos, em um hotel na zona oeste, na Barra da Tijuca. O evento é promovido pelo pastor Silas Malafaia, que promove anualmente o Encontro do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil (Cimeb).

Bolsonaro veio acompanhado do presidente do Superior Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, do governador do Rio, Wilson Witzel, e do presidente do Senado, David Alcolumbre. Também está presente o ex-senador Magno Malta, que participou ativamente da campanha presidencial, mas não integra o governo Bolsonaro.

Um pastor norte-americano foi o primeiro a discursar, em inglês, com tradução simultânea, em um discurso que elogiou Israel e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.