Bolsonaro chega de lancha para passagem do comando da Marinha

O presidente Jair Bolsonaro chegou de lancha para passagem do Comando da Marinha, na manhã desta quarta-feira (9), em Brasília. A embarcação, pertencente à Marinha, é chamada de “Amazônia”. Pelo Lago Paranoá, a embarcação percorreu trajeto desde o Palácio do Alvorada, onde Bolsonaro mora, até o deck do Clube Naval, na Asa Sul. Nesta quarta, o atual Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo Barcellar Leal Ferreira, transmitirá o cargo ao Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior.