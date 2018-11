Bolsonaro chega à PGR e bate continência para Raquel Dodge

O presidente eleito Jair Bolsonaro está reunido nesta tarde de terça-feira, 20, com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pela primeira vez desde as eleições. Ele faz visita institucional ao Ministério Público. Bolsonaro bateu continência para Raquel Dodge ao chegar na sede do órgão. Ela o esperava no corredor do edifício. A reunião fechada ocorre no gabinete da PGR.

Bolsonaro e seus filhos fizeram uma série de críticas ao órgão e a Raquel antes das eleições. O presidente eleito é réu em ação promovida pela PGR.

Bolsonaro também foi recebido por Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral e chefe das investigações eleitorais, e pelo vice-procurador-geral Luciano Mariz Maia.

Da equipe de transição, estão presentes os futuros ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.