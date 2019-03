Bolsonaro chega a comando militar para evento sobre grafeno

O presidente Jair Bolsonaro chegou às 14h20 na sede do Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 27, para apresentação de um projeto sobre grafeno desenvolvido pelo Centro Universitário Mackenzie.

Bolsonaro chegou de carro acompanhado dos ministros Augusto Heleno (GSI), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

O governador de São Paulo, João Doria, e o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, também participam do evento. Doria recebeu Bolsonaro no aeroporto de Congonhas e acompanhou a comitiva do presidente durante o caminho até o Comando Militar.

Em frente ao local, estão alguns apoiadores transmitindo mensagens favoráveis a Bolsonaro.